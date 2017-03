9 zaken die u niet wist over Noord-Korea

1. Naar schatting 200.000 van de circa 24 miljoen Noord-Koreanen verblijven in strafkampen

De Noord-Koreaanse overheid ontkent overigens het bestaan van zulke kampen. Het bekendste kamp is Yodok, ook wel Kamp 15 genoemd. Op zo’n 120 kilometer ten noordoosten van Pyongyang. Dat kamp is onderverdeeld in een gedeelte voor levenslang gedetineerden en een heropvoedingsgedeelte, waar gevangenen worden “heropgevoed” tot burgers zoals de Noord-Koreaanse overheid ze graag ziet, zodat ze weer kunnen terugkeren in de Noord-Koreaanse samenleving. Hierdoor zijn er ook ooggetuigenverslagen van de toestanden die zich voordoen in kamp Yodok.

Kang Chol-hwan, gevangene van 1977 tot 1987, schat dat jaarlijks 4% van de gevangenen in het heropvoedingskamp stierf. Hoewel hele families in het kamp worden opgesloten vanwege de daden van slechts één familielid, zijn seksuele relaties in het kamp strikt verboden, en worden zwangerschappen gedwongen afgebroken. Kang beschreef kamp Yodok in het boek Les Aquariums de Pyongyang.