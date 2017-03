Amazon gaat meer Amerikaanse jobs vernietigen dan China

Het Amerikaanse ecommerce-concern Amazon heeft recent aangekondigd volgend jaar in de Verenigde Staten honderdduizend banen te zullen creëren, maar dat bericht moet in de gepaste context worden geplaatst.

Dat benadrukt Lex Nutting, columnist bij de economische nieuwssite MarketWatch.

Men moet er volgens Nutting immers rekening mee houden dat Amazon twee tot drie keer meer arbeidsplaatsen vernietigt dan nieuwe banen creëert.

Amazon zal volgens de columnist daardoor uiteindelijk meer Amerikaanse arbeidsplaatsen doen verdwijnen dan China ooit heeft gedaan.

“Amazon heeft voor een omwenteling in het winkelgedrag gezorgd,” benadrukt Lex Nutting. “Voor de consument betekent Amazon vooral lagere prijzen en een groot gebruiksgemak. Voor de werknemers in de retailsector vormt het platform echter een zware bedreiging.”

Decimering

“Verschillende Amerikaanse retailers – zoals Macy’s, Sears of Kmart – hebben ontslagen en winkelsluitingen moeten aankondigen. De online verkopen groeien dan ook sneller toe dan de omzet van winkels in shoppingcentra. In een aantal retailsectoren – zoals kleding of elektronica – hebben Amazon en andere online verkopers tot een echte decimering geleid.”

Die trend lijkt volgens Nutting nog te zullen versnellen, want hij wijst erop dat Amazon zijn activiteiten ook naar andere markten – zoals huishoudproducten en maaltijdbedeling – uitbreidt.

De columnist verwijst daarbij naar een studie van de economen David Autor, David Dorn en Gordon Hanson, die hebben berekend dat de Chinese export aan de Verenigde Staten ongeveer twee miljoen banen heeft gekost.

“Indien het ecommerce-concern erin lukt om zijn activiteiten tot een groot deel van consumptiemarkt en de distributie uit te breiden, zouden gemakkelijk meer dan twee miljoen arbeidsplaatsen kunnen worden bedreigd,” betoogt Nutting.

“De impact van de Chinese concurrentie bleef grotendeels op een beperkt aantal locaties geconcentreerd,” voert Nutting nog aan. “Aangezien echter in elke gemeenschap winkels operationeel zijn, zal de impact van Amazon daarentegen in elke stad, dorp en gehucht van het land worden gevoeld.” (mah)