Gemiddelde rit van Vlaamse fietser gaat 5,75 kilometer ver

De Vlaamse fietser legde het voorbije jaar bij zijn verplaatsingen een gemiddelde afstand van 5,75 kilometer af. Dat betekende een stijging met driehonderd meter tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van het kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen.

Op fietssnelwegen loopt de gemiddelde afstand echter op tot 11,8 kilometer. Er kan daarbij ook een duidelijk verschil in snelheid worden geregistreerd. Op de fietssnelwegen wordt immers een gemiddelde snelheid van 23,8 kilometer per uur worden opgetekend, tegenover 20,6 kilometer per uur op gewone trajecten.

Het fietsverkeer kent volgens het kenniscentrum in Vlaanderen jaarlijks een groei met 2 procent tot 6 procent laten noteren.

Fietsfiles

Het merendeel van de fietsverplaatsingen situeert zich rond de kernen van steden en gemeenten. De uitbreiding van de groep fietsers creëert volgens Fietsberaad Vlaanderen echter ook een aantal nieuwe uitdagingen.

Onder meer wordt gewezen op het toenemende fenomeen van de fietsfile, die vooral op drukke kruispunten kan worden opgemerkt. Het kenniscentrum voert aan dat op diverse locaties het onmogelijk blijkt om alle wachtende fietsers te laten oversteken vooraleer het verkeerslicht weer op rood springt.

Fietsberaad Vlaanderen wijst er daarbij op dat de wachttijd aan vele verkeerslichten nog altijd wordt bepaald in functie van de autotrafieken, wat echter niet altijd overeen stemt met de vereisten van het fietsverkeer.

Zowel de snelheidsverschillen in het fietsverkeer als het fenomeen van de fietsfiles vragen volgens Fietsberaad Vlaanderen gerichte overheidsmaatregelen.

Er wordt gepleit voor een fietsvriendelijk beleid in de kernen van de steden en dorpen. Daarbij wordt onder meer op de aanleg van een Zone 30 aangestuurd, maar ook wordt gewag gemaakt van fietsstraten en aangepaste circulatie-maatregelen, die het volume en de snelheid van het autoverkeer kunnen beperken en bovendien het gebruik van de fiets verder kunnen stimuleren.

Er wordt daarnaast opgeworpen dat een prioriteit voor het fietsverkeer een positieve invloed kan hebben op de verkeerscapaciteit van de kruispunten.