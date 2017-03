Koffie, een wondermiddel?

Uit een studie van de Harvard School of Public Health blijkt dat wie dagelijks tot drie koppen koffie drinkt 30% minder kans maakt om prostaatkanker te krijgen. Ook een aantal andere conclusies uit het onderzoek zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen:

– zo bleek dat de mannen die het meeste koffie dronken bijna 20% minder kans maakten om welke vorm dan ook van prostaatkanker te ontwikkelen.

– de omgekeerde evenredigheid met koffiedrinken was het grootst bij agressieve vormen van prostaatkanker. Mannen die dagelijks zes of meer koppen dronken hadden tot 60% minder kans om fatale vormen van prostaatkanker te krijgen.

Het is normaal gezien zeer moeilijk om verbanden te leggen tussen eet- en drinkgewoonten en gezondheid en wat vandaag door een wetenschapper wordt geconcludeerd, wordt morgen door een andere tegengesproken. Maar in dit geval zijn de cijfers wel overtuigend (onafhankelijk van het feit dat het onbelangrijk bleef of de mannen koffie of caféïnevrije koffie dronken).