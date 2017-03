Sterke groei in Belgische verkoop fairtrade-producten

Het voorbije jaar werden in België voor 76,9 miljoen euro fairtrade-producten verkocht. Dat betekende een stijging met 23 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van organisatie Fairtrade Belgium.

De verkoop van de sector laat daarbij een opmerkelijk snellere groei optekenen dan de volledige voedingsmarkt, waar de stijging tot 2 procent beperkt bleef.

Het succes moet volgens Fairtrade Belgium vooral worden toegeschreven aan een doorbraak van maatschappelijk verantwoorde producten op de brede markt. Daarbij wordt vooral gewezen naar de budgetketens, die eveneens voorraden uit een maatschappelijk verantwoorde productie in hun aanbod hebben opgenomen.

Gemeengoed

“Na de wereldwinkels en klassieke supermarkten zijn nu ook de discounters op verkoop van eerlijke producten overgeschakeld,” benadrukt Fairtrade Belgium. “Fairtrade is gemeengoed geworden. Zowel ketens als klanten ervaren daarbij dat duurzame producten ook betaalbaar kunnen zijn.”

Ook bij de budgetketens zou zijn vastgesteld dat klanten steeds vaker naar de origine en samenstelling van de producten vragen.

Fairtrade eist wel een betere vergoeding voor de producenten, waardoor de marges voor de supermarkten kleiner dreigen te worden en dus vaak hogere prijzen worden aangerekend. Dat kunnen de discounters naar eigen zeggen echter dankzij een algemeen zuinig beleid perfect opvangen.

In België kon in de fairtrade-sector een opmerkelijke toename worden opgetekend bij de verkoop van chocolade, waar een omzetgroei met 47 procent tot 9,4 miljoen euro werd geregistreerd. Dat had ook positieve gevolgen voor een producent zoals de Belgian Chocolate Group, die vorig jaar de verkoop van fairtrade-chocolade kon verdubbelen.

Bananen blijven bij klanten van sociaal verantwoorde producten in de Belgische winkels echter het populairste producten. Daarbij kon vorig jaar een omzet van 18,5 miljoen euro worden gemeld. Dat betekende een stijging met 25 procent tegenover het jaar voordien. De verkoop van duurzame koffie nam met 13 procent toe tot 13,5 miljoen euro.