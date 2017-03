Nergens in de geïndustrialiseerde wereld gaan meer werkdagen door stakingsactiviteit verloren dan in Frankrijk. Dat blijkt uit een studie van het Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) uit Düsseldorf.

Opgemerkt wordt dat in Frankrijk het voorbije decennium per duizend werknemers gemiddeld 123 arbeidsdagen per jaar door stakingen verloren gingen. Op de tweede plaats staat Denemarken met 122 verloren dagen, gevolgd door Canada (79), België (71) en Spanje (62).

De laagste stakingsactiviteit werd daarentegen opgetekend in Zwitserland en Oostenrijk, waar per duizend werknemers slechts twee arbeidsdagen verloren gingen, gevolgd door Polen en Zweden met vijf verloren dagen.

Ook de Verenigde Staten en Nederland kennen met een gemiddelde van respectievelijk zeven en acht verloren arbeidsdagen eveneens een beperkte stakingsactiviteit. In Duitsland en Groot-Brittannië was er respectievelijk sprake van twintig en drieëntwintig verloren dagen.

Traditie

De lage scores van Zwitserland kunnen volgens de lokale vakbond Angestellte Schweiz worden verklaard door een lange traditie, waarbij er naar gestreefd wordt om industriële conflicten door onderhandelingen te vermijden of of te lossen.

“Het zit in de Zwitserse genen om problemen op te lossen door met elkaar te praten en een antagonistische houding te vermijden,” aldus een woordvoerder van de Zwitserse werknemersorganisatie.

“Deze traditie is in onze samenleving verankerd en kan ook in de Zwitserse democratie worden opgemerkt. In Zwitserland krijgt de bevolking ook de mogelijkheid om aan de hand van volksraadplegingen ook zijn mening kenbaar te maken en dingen te veranderen, waardoor eveneens conflicten kunnen worden gereduceerd.”

Een aantal waarnemers benadrukt wel dat voor de volgende periode met een groter stakingsrisico rekening gehouden dient te worden. Vele bedrijven laten immers goede resultaten optekenen, waarvan echter ook de werknemers mee willen profiteren.

De onderzoekers wijzen er nog op dat er over Italië en Griekenland geen cijfers beschikbaar waren.