Italië en Griekenland zijn professioneel voor vrouwelijke expats de minst geschikte bestemmingen. Dat blijkt uit een studie van het expat-platform InterNations naar de ervaringen van vrouwelijke expats in zevenenvijftig landen.

De beste locatie bleek Luxemburg, gevolgd door Taiwan en Duitsland.

In het algemeen bleek dat 46 procent van de vrouwelijke expats om professionele redenen naar het buitenland zijn verhuisd, terwijl 33 procent hun partner hebben gevolgd en 26 procent op zoek wou naar avontuur.

Wereldwijd voelt 62 procent van de vrouwelijke expats zich in gelukkig in haar professionele situatie, maar in Italië daalt dat cijfer tot 43 procent. Onder meer werd vastgesteld dat wereldwijd 31 procent van de vrouwelijke expats minder zou verdienen dan in een gelijkaardige functie in hun thuisland, maar in Italië is sprake van 52 procent.

Bovendien getuigt wereldwijd 53 procent tevreden te zijn met de carrière-vooruitzichten, tegenover amper 28 procent in Italië. Terwijl wereldwijd slechts 7 procent gewag maakt van bijzonder slechte vooruitzichten, loopt dat cijfer in Italië op tot ongeveer 20 procent.

Levenskwaliteit

Tevens werd genoteerd dat wereldwijd 36 procent van de ondervraagden een hogere kaderfunctie heeft. In Italië geldt dat slechts voor 22 procent. Ook moest worden opgetekend dat in Italië 9 procent van de vrouwelijke expats een freelance-statuut had, terwijl 31 procent in een parttime-systeem werkte. Wereldwijd dalen die cijfers tot respectievelijk 5 procent en 20 procent.

In Italië moest 12 procent van de vrouwelijke expats toegeven werkzoekende te zijn. “De problemen zijn echter niet enkel te wijten aan een gebrek aan opportuniteiten,” zeggen de onderzoekers. “Italië wordt minder vaak voor carrière-doelstellingen verkozen dan andere landen.”

“In Italië bleek slechts 15 procent van de vrouwelijke expats om professionele redenen voor een verhuis naar het buitenland te hebben gekozen. Daarentegen moest worden vastgesteld dat 25 procent om romantische redenen naar Italië is gekomen, terwijl 10 procent gewag maakt van avontuur.”

“Italië haalt op het gebied van levenskwaliteit en entertainment dan ook gevoelig betere cijfers.” (mah)