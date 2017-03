Orlando wil zich omvormen tot een themapark voor zelfrijdende wagens

De stad Orlando in de Amerikaanse staat Florida heeft de ambitie het wereldwijde centrum van de zelfrijdende wagen te worden. Dat heeft het magazine Quartz gemeld.

De lokale autoriteiten willen die plannen realiseren door de stad volledig om te vormen tot het grootste testcircuit voor zelfrijdende wagens ter wereld, waarbij aan toeristen en economische sectoren zoals technologie en de defensie de kans zouden krijgen aan opgezette projecten deel te nemen.

Er is weliswaar nog geen tijdschema voorzien voor de realisatie van de plannen, maar het stadsbestuur van Orlando heeft inmiddels een aantal wetten gestemd die in belangrijke mate tegemoet zouden moeten komen aan de behoeften van autonome wagens.

Verwacht wordt dat het project van start zal gaan in het themapark Epcot van Disney World, dat in de jaren tachtig van de voorbije eeuw werd gebouwd als het prototype van de stad van de toekomst. In de loop van volgend jaar wordt in Epcot een eerste indoor-presentatie verwacht.

Busrijstroken

Tests zullen kunnen worden georganiseerd op gesloten routes op het Kennedy Space Center van het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa en op het testcircuit SunTrax, dat in de herfst van dit jaar zal worden geopend. Wanneer de technologie verder is gevorderd, wil Orlando de gereserveerde busrijstroken in de stad ook voor autonome wagens willen openstellen.

Ook de University of Central Florida en Florida Polytechnic University zouden aan het project meewerken, onder meer door de ontwikkeling van software voor simulaties. “Orlando is echter niet alleen,” merkt Quartz op in een commentaar.

“Tientallen Amerikaanse steden werken aan wetgeving die het gebruik van zelfrijdende auto’s moeten vergemakkelijken, in de hoop vervuiling en congestie te kunnen bestrijden en het aantal ongevallen te kunnen terugschroeven.”

“Het voorbije jaar hebben zestien Amerikaanse staten een wetgeving terzake ingevoerd. Vijf jaren geleden hadden amper zes staten een regelgeving voor autonome wagens.” (mah)