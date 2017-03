Spotify moet gratis muziekaanbod inkrimpen

Uit het gratis aanbod van de Zweedse streamingdienst Spotify zullen mogelijk de recentste releases worden geschrapt.

Het bedrijf onderhandelt immers met de grote muzieklabels over nieuwe licenties en daarin zouden de populairste nieuwe albums alleen nog voor betalende gebruikers toegankelijk zijn.

Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gemeld.

In ruil voor de beperking van het gratis aanbod, zouden de muzieklabels bereid zijn om de streamingdienst lagere royalties aan te rekenen. Er wordt al maandenlang over nieuwe licenties voor Spotify onderhandeld, maar nu zou een compromis toch dichtbij kunnen zijn.

Beursgang

Door het akkoord zou een belangrijk twistpunt tussen Spotify en de muziekwereld uit de weg kunnen worden geruimd. Onder meer muzikante Taylor Swift had drie jaar geleden haar werk van het platform laten verwijderen omdat ze van mening was door de streamingdienst onvoldoende te worden vergoed.

De muziekwereld wil het gratis aanbod van de streamingdienst beperken, want die services brengen veel minder inkomsten op dan de betaalde abonnementen. Het is niet bekend hoe lang nieuwe muziekwerken exclusief in de betalende sectie van het platform toegankelijk zouden zijn.

De bronnen benadrukken wel dat er nog geen enkel akkoord is getekend en de gesprekken nog altijd kunnen worden afgebroken.

De geplande beursgang van Spotify zou volgens de Financial Times een compromis echter in de hand kunnen werken. De dienst heeft weliswaar 50 miljoen gebruikers, maar blijft voorlopig verlieslatend. Een overeenkomst met de muziekindustrie zou het platform dan ook aantrekkelijker kunnen maken voor mogelijke investeerders.

Anderzijds wordt erop gewezen dat de grote muzieklabels Universal, Sony en Warner – die eigenaar zijn van het grootste deel van de dertig miljoen songs in de bibliotheek van Spotify – eveneens een belang hebben bij een gelukte beursgang, aangezien zij minderheidsbelangen hebben in het Zweedse bedrijf.

Streaming lijkt ook het toekomstmodel voor de muziekindustrie. (mah)