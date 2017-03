Belgisch wegennet vorig jaar opnieuw veiliger geworden

Het voorbije jaar hebben verkeersongevallen in België 640 doden geëist. Dat betekende een daling met 13 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit een rapport van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

Opgemerkt wordt dat in alle gewesten een daling kan worden opgemerkt, maar kon vooral in Vlaanderen een gevoelige verbetering worden gemeld. Bovendien kon ook de sterkste terugval in vier jaar tijd worden gemeld.

Anderzijds wordt gewaarschuwd dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. Tegen het einde van dit decennium zouden in het Belgische verkeer immers nog maximaal 420 doden mogen worden geregistreerd.

Uit het rapport blijkt dat het voorbije jaar 540 slachtoffers van verkeersongevallen ter plaatse het leven lieten. Nog eens 100 slachtoffers overleden binnen een periode van dertig dagen aan de gevolgen van het ongeval. Die cijfers vertegenwoordigen een respectievelijke daling met 13,3 procent en 12,6 procent tegenover het jaar voordien.

Zone 30

Er kunnen volgens de experts verschillende redenen worden gegeven voor de verbetering. In de eerste plaats kan worden gewezen op de technologische vooruitgang van de wagens, die een grotere veiligheid garanderen.

Daarnaast is volgens hen echter ook gewerkt aan de verbetering van de wegeninfrastructuur, terwijl bovendien meer controles op snelheid en alcoholgebruik worden uitgevoerd. Ook de inrichting van een Zone 30 op meerdere locaties heeft volgens experts de situatie gevoelig verbeterd.

In Vlaanderen werd de sterkste terugval gemeld in de provincie Limburg. Op uitzondering van West-Vlaanderen eiste ook het verkeer in de andere Vlaamse provincies minder doden dan het jaar voordien. In Wallonië kende Luxemburg de sterkste verbetering. In Namen en Waals-Brabant moest wel een groter aantal slachtoffers worden gemeld.

Ook Brussel kon het aantal verkeersdoden het voorbije jaar verder terugdringen.

Het Belgische verkeer eiste het voorbije jaar ook 50.957 gewonden. Dat betekende een daling met 1,4 procent. In totaal werden 39.839 letselongevallen geregistreerd. Dat was een daling met 0,5 procent.