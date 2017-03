Noorwegen gaat eerste tunnel voor schepen bouwen

Noorwegen heeft plannen om de eerste tunnel ter wereld voor schepen te bouwen. De overheid lijkt – na meer dan een eeuw vergaderen – groen licht te hebben gegeven voor de aanleg. Met de bouw van de tunnel met een lengte van 1,7 kilometer is een bedrag van 280 miljoen euro gemoeid.

De nieuwe praktische en eveneens ‘toeristische attractie’ zal niet alleen tijd, maar ook geld besparen. De oplossing voor een tunnel werd verkozen boven de optie om ergens anders een kanaal aan te leggen.

Stad skipstunnel

Door de bouw van de Stad skipstunnel, die waarschijnlijk 10 jaar gaat duren, kan worden voorkomen dat schepen via de als gevaarlijk bekend staande zee over de kop van het schiereiland moeten navigeren. Het idee voor de tunnel werd al in 1874 voor het eerst in een krantenartikel geopperd. Nu 140 jaar later lijkt het dus echt te gaan gebeuren en is het een in alle opzichten uniek project.

De afmetingen voor de tunnel, die waarschijnlijk pas in 2029 zal worden geopend, zijn enorm: een breedte van 36 meter, een hoogte van 45 meter en een lengte van 1,7 kilometer. Met deze maten is de tunnel groot genoeg om vracht- en passagiersschepen tot 16.000 ton in 12 meter diep water doorgang te bieden. De tijdsbesparing wordt volgens de Noren aanzienlijk.