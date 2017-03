Belangengroepen blokkeren uitbreiding Waalse windmolens

De Waalse windenergie heeft geen vruchtbare periode achter de rug. Er werd het voorbije jaar in Wallonië amper 42 megawatt aan windturbines gebouwd, tegenover 135 megawatt in Vlaanderen.

Dat blijkt uit cijfers van Fedora, de Belgische organisatie van producenten van duurzame energie.

Er wordt aan toegevoegd dat Vlaanderen voor windenergie nochtans minder geschikt is dan Wallonië. Volgens Edora wordt de Waalse windenergie echter in belangrijke mate afgeremd door het optreden van allerlei belangengroepen.

Inmiddels is in Vlaanderen 924 megawatt windenergie geïnstalleerd, tegenover 750 megawatt in Wallonië.

Landelijk

“Tegenstanders van windenergie hebben zich verzameld in allerlei belangengroepen, die bij elke projectaanvraag bezwaren formuleren,” aldus Edora. “Op een bepaald ogenblik hebben ze zich op de geluidsnormen geworpen. Ook beslissingen terzake door de Waalse regio werden aangevochten.”

“Nu moet de Raad van State een standpunt innemen in het dossier. Pas dan zal kunnen worden verder gewerkt.”

Volgens Edora bestaat deze groep activisten vooral uit een aantal vastbesloten figuren die nauwe banden hebben met traditionele productiemethodes en het fenomeen van de klimaatverandering in vraag stellen en betwisten.

De opposanten, die zich in de organisatie Vent de Raison hebben verenigd, zeggen dat onshore windparken het landelijke karakter van de omgeving vernietigen ten voordele van het profijt van enkele individuen, die geen verantwoordelijkheid opnemen over de impact van hun projecten.

Wallonië wil vooral nieuwe turbineparken aanleggen langs de autostrades en spoorlijnen. Deze locaties lopen minder risico op protesten, maar kunnen volgens Edora ook niet altijd rekenen op de sterkste windkracht. De sectororganisatie voegt er aan toe dat het Waalse autostradenetwerk er nooit in zal lukken om de verhoopte groei van 100 megawatt per jaar realiseren.

De Belgische windenergie beschikt op dit ogenblik over een vermogen van bijna 2,4 gigawatt. In de territoriale wateren is een capaciteit van 712 megawatt opgebouwd, terwijl Vlaanderen en Wallonië gezamenlijk aan een volume van 1,7 gigawatt komen.