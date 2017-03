Franse verkiezingen zijn een dubbeltje op zijn kant

De Franse verkiezingen worden wellicht extreem spannend. Dat heeft politiek analist Ian Bremmer, voorzitter van de Eurasia Group, gezegd.

Op dit ogenblik blijkt Emmanuel Macron weliswaar de favoriet om de Franse presidentsverkiezingen te winnen, maar er volgens Bremmer voldoende aangetoond dat de steun voor populistische bewegingen wordt onderschat en dat peilingen niet in staat blijken de ware overtuigingen van de bevolking te achterhalen.

Daarvoor is het volgens de analist voldoende om te kijken naar de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten en de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten.

“De peilingen tonen dat Marine Le Pen, leidster van het Front National, in de tweede ronde aan het kortste eind zal trekken, maar ik vrees dat slechts uiterst kleine marges over winst en verlies zullen beslissen,” benadrukt Bremmer.

“Peilingen hebben het bijzonder moeilijk – zoals Trump en de brexit hebben getoond – om de stemintenties rond niet-traditionele kandidaten te achterhalen. Vele volgelingen van Le Pen zullen immers hun reële plannen verbergen. Daardoor wordt de steun voor populistische kandidaten in peilingen consequent onderschat.”

Duidelijkheid

Volgens de peilingen zal Macron tijdens de eerste verkiezingsronde 26,5 procent van de stemmen halen, tegenover 26 procent voor Le Pen. De tweede ronde zou echter met 64 procent naar Macron gaan.

“Macron geniet veel meer sympathie dan Le Pen, die echter veel meer kan terugvallen op een sterke politieke basis die haar ook bij de stemming onvoorwaardelijk trouw zal blijven,” betoogt Bremmer.

“Verwacht wordt dat meer dan 80 procent van de volgelingen van Le Pen ook bij de stemming trouw zal blijven. Bij Macron valt die onvoorwaardelijke loyaliteit wellicht terug tot ongeveer 50 procent.”

“Bovendien kan Le Pen al op een lange carrière in de politiek terugvallen en haar extreme standpunten zijn overduidelijk, terwijl Macron een relatieve nieuweling is en al herhaaldelijk van vaagheid is beticht.” (mah)