Mentale gezondheid profiteert van hogere pensioenleeftijd

Vele oudere werknemers zijn ervan overtuigd dat een verhoging van de pensioenleeftijd bevorderlijk zal zijn voor het behoud van hun mentale gezondheid.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij meer dan zestienhonderd werknemers in Groot-Brittannië.

Ook financiële voordelen, zoals het behoud van de actuele levensstijl, blijken volgens de onderzoekers voor vele werknemers een belangrijke reden om hun pensioen uit te stellen.

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat vele bedrijven volgens hun werknemers onvoldoende zijn voorbereid om op de behoeften van oudere werknemers in te gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de ondervraagden van mening zijn dat ze hun loopbaan niet op de huidige pensioenleeftijd van vijfenzestig jaar zullen kunnen afsluiten. Bij de vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer zelfs op tot 49 procent.

Zeventig

Gemiddeld wordt verwacht dat men tot op een leeftijd van zeventig jaar op de arbeidsmarkt actief zal moeten blijven.

Volgens 32 procent van de ondervraagden zal die langere carrière hen echter op helpen mentaal gezond te blijven, terwijl 27 procent lang wil blijven werken om zijn levensstijl, onder meer met vakanties, op peil te kunnen houden. Anderzijds meent amper 25 procent dat zijn werkgever voldoende inspanningen doet om oudere werknemers een optimale werkvloer te bieden.

“Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat slechts een beperkte groep werkgevers voldoende alert is en zich voorbereidt op een vergrijzing van zijn personeelsbestand,” betoogt Charles Cotton, loonspecialist bij het Chartered Institute of Personnel and Development.

“Oudere werknemers betekenen voor de ondernemingen een grote schat aan ervaring en kennis. Bovendien kunnen deze ervaren arbeidskrachten worden ingeschakeld als mentor voor jongere collega’s op de werkvloer.”

“Om op die opportuniteiten te kunnen inspelen, moeten de bedrijven de strategie van hun personeelsbestand bijsturen en hun organisatie en takenpakket herschikken.” (mah)