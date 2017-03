Indien de trends van de voorbije twintig jaar op de arbeidsmarkt zich verder doorzetten, zullen in Vlaanderen tegen het midden van deze eeuw 57,7 procent van alle banen door hooggekwalificeerde werknemers moeten worden ingevuld.

Bij de laaggekwalificeerde arbeidsplaatsen zou weliswaar een lichte toename tot 11,8 procent worden opgetekend, maar bij de middelmatig geschoolden zou er sprake zijn van een daling tot 30,5 procent.

Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werk. Opgemerkt wordt dat deze evoluties vooral worden gestuwd door de technologische vooruitgang, die immers steeds meer hoger gekwalificeerde functies vergt.

Midden dit decennium vertegenwoordigden hooggekwalificeerde banen 45,2 procent van de totale Vlaamse arbeidsmarkt, tegenover 35,4 procent tijdens de eerste helft van de jaren negentig van de voorbije eeuw.

In de middencategorie was er over dezelfde periode sprake van een daling van 55,9 procent naar 44 procent. In de laaggekwalificeerde arbeidssector werd anderzijds tegelijkertijd een stijging van 8,7 procent tot 10,7 procent geregistreerd.

Laaggeschoolden

In het rapport wordt wel opgemerkt dat de verdere evoluties op de arbeidsmarkt afhankelijk zijn van diverse factoren, maar wel wordt opgemerkt dat de nadruk steeds meer wordt gelegd op hoofdarbeid, services en technologische innovaties.

In het rapport wordt daarbij gewaarschuwd dat de verschuiving naar een hooggeschoolde arbeidsmarkt niet zonder problemen zullen verlopen.

Onder meer wordt gewezen op de situatie van de laaggeschoolden, die volgens de onderzoekers steeds minder gemakkelijk een baan zullen vinden. Een aantal banen waarvoor zij eventueel in aanmerking zouden komen, zullen volgens de experts immers worden ingenomen door kandidaten met een diploma van een hoger niveau.

Daarom zal aan de groep laaggeschoolden volgens hen een bijzondere aandacht moeten worden geschonken. Daarbij wordt gewezen naar een noodzaak aan permanente vorming en opleidingen binnen de bedrijven.