Belgische werkgelegenheidsgraad op absoluut recordniveau

Tijdens het voorbije jaar werd in België een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 67,7 procent opgetekend, tegenover een score van 67,2 procent het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie.

Gewag wordt gemaakt van de eerste substantiële stijging in vijf jaar. Slechts één keer in de geschiedenis kon volgens de FOD Economie in België een hoger werkgelegenheidsniveau worden geregistreerd.

Bovendien wordt opgemerkt dat tijdens het laatste kwartaal van het voorbije jaar de werkgelegenheid in België tot een absoluut recordniveau van 69 procent is gestegen.

Europese doelstellingen

Er wordt wel benadrukt dat tussen de verschillende regio’s opmerkelijke afwijkingen kunnen worden opgetekend. In Vlaanderen liep de werkgelegenheidsgraad het voorbije jaar immers op tot 73,1 procent, tegenover 64 procent in Wallonië en 61,7 procent in Brussel.

Tevens kon worden vastgesteld dat vooral bij de mannen een toename in de tewerkstelling kon worden geregistreerd, terwijl bij de vrouwelijke arbeidspopulatie sprake was van een status-quo. Ook kon bij de oudere werknemers een groter activiteitsniveau worden gemeld.

De werkloosheidsgraad daalde in België het voorbije jaar bovendien van 8,6 procent naar 7,9 procent.

Er wordt wel opgemerkt dat nog meer inspanningen moeten worden gedaan om tegen het einde van dit decennium aan de vereisten van de Europese Unie te voldoen. Tegen die deadline zou in België immers een activiteitsgraad van 73,2 procent moeten worden bereikt.

Kris Peeters, federaal minister van werk, werpt op dat de positieve evoluties geen toeval zijn, maar een bewijs leveren dat gerichte hervormingen niet zonder resultaat blijven. Hij voegt eraan toe dat de werkloosheid voor de eerste keer in vijf jaar onder de grens van 8 procent is teruggezakt.

Er moeten volgens de minister echter nog verdere inspanningen worden gedaan om de toestand op de Belgische arbeidsmarkt nog verder te verbeteren.