Natuurvideo is een uitstekend geneesmiddel tegen stress

Een verblijf in de natuur heeft een positieve impact op het mentale en fysieke welzijn, maar dat geldt ook voor natuurdocumentaires.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en BBC Earth bij 7.500 televisie-kijkers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, India, Singapore, Australië en Zuid-Afrika, die naar hun gevoelens werden gevraagd na de visie van een natuurdocumentaire, een drama en een nieuwsuitzending.

De grootste impact van de natuurdocumentaires kon worden opgemerkt bij jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar. Ook werd een sterkere invloed geregistreerd bij vrouwen dan bij mannen.

“Ik was er al langer van overtuigd dat de natuur en het uitzicht op sublieme en mooie landschappen in schilderijen, film en video een belangrijke invloed heeft op de visie van de mens op de wereld,” benadrukt onderzoeksleider Dacher Keltner, professor psychologie aan de University of California.

“Een confrontatie met de natuur kan bovendien tot bescheidenheid aanzetten, een grotere nadruk leggen op de belangrijke levensdoelen en het egocentrisme inperken.”

Samenwerking

In vergelijking met nieuws en drama betekenden de natuurprogramma’s volgens de onderzoekers een duidelijke stimulans voor gevoelens van bewondering, nieuwsgierigheid, blijheid en verwondering. Anderzijds kon een reductie van boosheid, stress en vermoeidheid worden gemeld.

“Het is bijzonder belangrijk te melden dat de blootstelling aan natuurprogramma’s in zes verschillende landen tot dezelfde positieve resultaten leiden,” betoogt professor Keltner. “De resultaten van de studie tonen ook dat jongeren onder een zware druk gebukt gaan, maar maakt tevens duidelijk dat natuur een instrument kan zijn om hun psychisch welzijn te verbeteren.”

De onderzoeker merkt nog op dat natuur een positieve impact heeft op concentratie en productie. Bovendien kan volgens hem een versterking van het sociale gedrag worden opgemerkt, terwijl eveneens een grotere bereidheid tot samenwerking tot stand zou komen. Maar ook de fysieke gezondheid zou van de natuurbeelden profiteren. (mah)