Terreur googelen: wanneer nemen internetreuzen eindelijk hun verantwoordelijkheid op?

In Groot-Brittannië blijft de commotie – in de nasleep van de aanslag op Westminster Bridge vorige week – over het gemak waarmee op internet terroristische handleidingen kunnen worden gegoogeld aanhouden.

In de Sunday Times is Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, de volgende in een reeks van politici die Google en andere webgiganten veroordeelt voor wat hij ‘hun degoutante falen inzake het verwijderen van jihadistische websites’ noemt:

“Ik ben razend, het is walgelijk. Het moet gedaan zijn met het gewoon ten gelde maken van gewelddadig materiaal.’

Johnson riep de internetbedrijven op ‘wat meer sociale verantwoordelijkheid’ aan de dag te leggen.Dat doen ze vandaag volgens hem onvoldoende:

“Ze moeten nieuwe systemen en algoritmes ontwikkelen die dit soort zaken vinden en van het web halen. Nu handelen ze niet eens wanneer ze worden verwittigd.”

Op de vraag of Google en co terrorisme helpen en ondersteunen, antwoordde de voormalige burgemeester van Londen:

“Kwaad kan enkel zegevieren als goede mensen niets doen – en dat is wat hier gebeurt. Ze zetten er zelfs advertenties naast,”

In dezelfde krant worden de internetreuzen ook in een editoriaal nog eens op hun plichten gewezen: