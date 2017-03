Team Trump: ‘Robot pakt eerste 50 tot 100 jaar geen jobs af’

Meer dan 10 miljoen Britse werknemers lopen een groot risico om tussen dit en 15 jaar hun job te verliezen aan een robot, nu de automatisering van routinetaken steeds meer vaart krijgt. Het gaat om ongeveer 1 op elke 3 jobs in Groot-Brittannië. Dat is de conclusie van een studie van adviesbureau PwC over artificiële intelligentie.

In totaal zouden 2 miljoen jobs worden bedreigd in de groothandel en de retailsector. Daar zouden robots de grootste jobvernieling aanrichten. In de productie-omgeving telt PwC zo’n 1,2 miljoen ‘slachtoffers’, nog eens 1,1 miljoen in administratieve taken en ondersteunende diensten en 950.000 in in transport en opslagplaatsen.

Jon Andrews, die bij PwC het departement technologie en investeringen leidt:

“In de toekomst wordt kennis gewoon een grondstof, dus moeten we de manier waarop we kennis bij toekomstige generaties overdragen en verbeteren veranderen. Creatief en kritisch denken wordt zeer belangrijk, net als emotionele intelligentie.”

Steve Mnuchin

Een opmerkelijke tussenkomst in dat verband komt van Steve Mnuchin, de minister van Financiën van Donald Trump. Die vertelde vorige week op de ‘News Shapers’ conferentie in Washington dat hij artificiële intelligentie helemaal niet als een bedreiging voor onze jobs ziet:

“In de verste verte niet… binnen 50 of 100 jaar misschien. Ik ben helemaal niet bang dat robots in de nabije toekomst onze jobs zullen afpakken. Integendeel, ik ben zelfs optimistisch.”

WOW

Mnuchins uitspraak deed een reeks mensen versteld staan. Zo ook Mark Cuban, de Texaanse self-made miljardair die nu ook als toekomstig presidentskandidaat wordt genoemd en die vorige maand nog een gans ander scenario vooropstelde:

“Wat ons de volgende 5 tot 10 jaar te wachten staat zal iedereen van zijn sokken blazen. Zelfs in de ICT-wereld, die aan de basis van A.I.-innovatie ligt, dreigen veel softwareontwikkelaars (programmeurs) hun job te verliezen. Programmeren is niets meer dan wiskunde. Wiskunde kan geautomatiseerd worden en door een machine worden gedaan. Automatisering wordt dus geautomatiseerd. We staan voor fenomenale veranderingen, maar verandering brengt ook fenomenale kansen.”