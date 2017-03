Turkije: 5.000 miljonairs verlaten het land

Turkije dreigt een groot deel van zijn vermogende klasse te verliezen. Steeds meer Turkse miljonairs kiezen voor een exodus om aan de toenemende economische en politieke instabiliteit in eigen land te ontsnappen.

Vastgesteld werd dat vorig jaar vijfduizend Turkse dollarmiljonairs naar het buitenland zijn verhuisd. Dat betekende een vervijfvoudiging tegenover het jaar voordien.

Indien de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bij een referendum half april nog meer macht naar zich kan toetrekken, dreigt de uitstroom van de rijkere populatie volgens waarnemers nog te zullen versnellen.

Onder meer Londense wijken zoals Belgravia, Knightsbridge of South Kensington zien een instroom van rijke Turkse ondernemers.

“Turkije was ooit een oase van economische en politieke stabiliteit in een regio die vooral door conflict werd getekend en verwoest,” benadrukken experts. “De voorbije twee jaar werd het land echter geteisterd door een aantal terroristische aanvallen en een poging tot staatsgreep, terwijl de nationale economie zware klappen heeft gekregen.”

Levensstijl

Onder meer in Groot-Brittannië – één van de meest populaire bestemmingen in de Turkse emigratie – wordt opgemerkt dat het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning het voorbije jaar nagenoeg is verdrievoudigd.

Vele vermogende Turken zouden nog voor het referendum naar een ander land willen uitwijken.

“De potentiële emigranten hebben vaak een hogere opleiding genoten,” benadrukt advocaat Ali Guden, de raadsman van een aantal potentiële uitwijkelingen, tegenover de Britse krant The Times.

“Het gaat meestal om professionelen met een seculiere achtergrond. Zij maken zich zorgen om de veranderende politieke situatie en vrezen dat het referendum een impact zal hebben op hun levensstijl.”

Ook anderen getuigen dat veel Turken een toenemende vrees tonen dat ze hun zorgvuldig opgebouwde welstand zullen verliezen. Daarbij wordt gewezen op de miljoenen lira aan eigendommen die in beslag werden genomen bij Turkse burgers die ervan worden beticht de mislukt staatsgreep tegen Erdogan te hebben gesteund. (mah)