1. U2

Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. en Adam Clayton richtten in 1976 U2 op, namen drie jaar later hun eerste plaat op en tekenden in de herfst van dat jaar een contract met Island Records. Doch dat gebeurde niet voordat ze afgewezen werden door het Londens platenlabel RSO Records. Deze firma vond de jonge band “ongeschikt” en wenste de jongens geluk met hun toekomstige carrière.