Elektronische cocaïne: Australische gokkers verliezen meest

In geen enkel ander land ter wereld wordt met gokken meer geld verloren dan in Australië. Dat zegt het magazine The Economist op basis van cijfers van consulent H2 Gambling Capital.

Daarbij werd vastgesteld dat de gemiddelde Australiër het voorbij jaar met gokken 990 dollar heeft verloren.

Die geleden schade ligt 49 procent hoger dan in Singapore, dat op de tweede plaats eindigde. In totaal gaat in Australië een vermogen van 18 miljard dollar op aan gokactiviteiten.

Meer dan de helft van het verloren bedrag verdween in gokautomaten. De overheid zou beperkend kunnen optreden, maar de sector levert ook belangrijke fiscale inkomsten op.

Opgemerkt wordt dat Australië in totaal een arsenaal van 197.000 gokautomaten heeft opgebouwd. Dat komt overeen met één machine per 114 inwoners. De meeste Australische deelstaten laten de gokautomaten ook toe in cafés en clubs. Alleen in Western Australia mogen de machines uitsluitend in casino’s worden geïnstalleerd.

Dopamine

Volgens critici hebben de machines echter een verslavende invloed. “De opwinding van nipte missers en de beloftes van grote winsten zetten het lichaam aan tot de aanmaak van dopamine, een hormoon dat een gevoel opwekt dat vergeleken kan worden met de euforie van het cocaïne-gebruik,” wordt er opgemerkt.

Er wordt dan ook betoogd dat de helft van de gokverliezen op rekening komen van probleemspelers, die vaak uit arme regio’s afkomstig blijken.

Uit een raming van de Australische autoriteiten begin dit decennium bleek dat de sociale kosten van de gokproblemen in het land oplopen tot een bedrag van minstens van 4,7 miljard Australische dollar. Onder meer wordt aanbevolen het bedrag per inzet te verlagen van 10 dollar naar 1 dollar.

Toch wordt opgemerkt dat de overheid weinig intentie toont om het probleem aan te pakken. De activiteiten leveren jaarlijks 5,7 miljard Australische dollar aan belastingen op, waarmee onder meer de dalende inkomsten uit de mijnbouw kunnen worden gecompenseerd. (mah)