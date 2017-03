Milieuklachten meestal te maken met stank of lawaai

Milieuklachten tegen bedrijven zijn in Vlaanderen vooral het gevolg van problemen rond geurhinder en geluidsoverlast. Dat blijkt het jaarrapport van de Vlaamse Milieu-Inspectie.

Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar 2.579 klachten werden ontvangen. Dat betekende ongeveer een status-quo tegenover het jaar voordien.

Meer dan de helft van de klachten verwees naar geurhinder (1.285) of geluidsoverlast (603). Daarnaast waren er ook 616 algemene klachten in verband met de exploitatie van bedrijven.

Wel wordt opgemerkt dat de klachten vaak op dezelfde bedrijven betrekking hebben. Er werd immers genoteerd dat 2.125 klachten konden worden teruggeleid tot 545 ondernemingen.

Aanmaningen

De Vlaamse Milieu-Inspectie houdt toezicht op bijna 23.000 bedrijven die sterk milieubelastend zouden kunnen zijn of die een ernstig risico voor de omgeving zouden kunnen inhouden.

Het voorbije jaar werden daarbij in totaal 11.500 inspecties uitgevoerd bij 4.500 bedrijven. Dat optreden was enerzijds het gevolg van klachten, maar anderzijds ook te wijten aan gerichte inspecties en routinecontroles.

Uiteindelijk werden bij die controles 1.121 aanmaningen, zonder een proces-verbaal, gegeven. Meestal vormen die aanmaningen een voldoende stimulans om de bedrijven tot een verbetering aan te zetten, maar toch dienden uiteindelijk ook 492 processen-verbaal te worden opgesteld.

De processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket, dat over verdere acties kan beslissen. Er wordt echter opgemerkt dat de Milieu-Inspectie in vijftien dossiers ook diende over te gaan tot hardere maatregelen, waarbij een bevel tot regularisatie werd gegeven of de onderneming gedwongen werd bepaalde activiteiten te staken.

Eén keer werd aan de bevoegde overheid verzocht de milieuvergunning van de overtreder te schorsen. Twee keer werd aan het provinciebestuur gevraagd de vergunningsvoorwaarden voor de uitbating aan te passen.

Onder meer afvalstromen en waterzuivering zouden vaak tot problemen leiden.