Amerikaanse belastingbetaler moet nu toch voor Trumps muur betalen

De Amerikaanse belastingbetaler gaat nu toch voor de muur betalen die president Donald Trump wil neerzetten aan de zuidelijke grens met Mexico. Trump wil die grens van de Verenigde Staten volledig afschermen tegen illegale immigratie vanuit het buurland.

Uit geheime documenten die het Witte Huis aan het congres heeft overgemaakt en waarvan de inhoud naar de Associated Press werd gelekt, staat te lezen dat onmiddellijk 18 miljard dollar bespaard moet worden op binnenlandse uitgaven, waaronder infrastructuur en medisch onderzoek.

Trump had tijdens de verkiezingscampagne steeds gezegd dat Mexico voor de muur zou betalen, maar komt daar nu op terug.

Oppositieleider Chuck Schumer is over de plannen niet te spreken:

“De regering Trump vraagt de Amerikaanse belastingbetaler op te draaien voor de kosten van de muur – onnodig, ineffectief en absurd duur – waarvoor Mexico zou opdraaien. Daarvoor wordt bespaard op programma’s die vitaal zijn voor de middenklasse. Een muur bouwen of een brug, tunnel of weg herstellen in je buurt? Welke is de keuze?”