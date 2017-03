Banken en fiscale paradijzen: wantoestanden aanklagen volstaat niet om ze te veranderen

In de Franse krant La Croix, betreurt redactiechef Guillaume Goubert dat deze wantoestanden regelmatig worden aangeklaagd, maar dat dit niet volstaat om de regels snel te veranderen:

“Vaak staan we versteld van de traagheid waarmee de zaken veranderen. Zelfs wanneer het om omstreden en laakbare praktijken gaat, volstaat het niet dat schandalen losbarsten om zaken te corrigeren, of dat er grote debatten worden ingeleid in de pers of binnen internationale instellingen.

Een van de domeinen – zeker niet het enige – waar men tot zulke vaststelling kan komen is die van de belastingen die banken en multinationals betalen.