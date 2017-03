Creg: Prijs elektriciteitsvoorziening op tien jaar verdubbeld

Over een periode van tien jaar is de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin met 561,91 euro duurder geworden. Dat vertegenwoordigde een stijging met 112 procent.

Dat blijkt uit berekeningen van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (Creg).

De prijsstijging moet volgens de regulator vooral worden toegeschreven aan de impact van de distributienettarieven, die voor het gemiddelde Vlaamse gezin de voorbije tien jaar immers met 152 procent zijn toegenomen.

In Wallonië werd de elektriciteit 241,79 euro duurder, terwijl de prijzen in Brussel met 120,76 euro stegen, waarmee respectievelijk een toename van ruim 40 procent en bijna 21 procent moest worden gemeld.

Gratis kilowattuur

De afwijkingen in de elektriciteitsfactuur van de verschillende gewesten werden in het verleden mee door het gratis aanbod – 100 kilowattuur per huishouden, aangevuld met 100 kilowattuur per gezinslid – verklaard. Dat systeem is inmiddels echter afgeschaft.

Opgemerkt wordt dat de prijs voor de grondstof elektriciteit in Vlaanderen de voorbije tien jaar met 30 procent is gestegen, terwijl in Wallonië en Brussel een daling met ruim 5 procent kon worden opgetekend.

Bovendien moest in Vlaanderen ook rekening worden gehouden met onder meer hogere kosten voor openbare diensten, een stijging van belastingen op de netwerkactiviteiten, waardoor de distributietarieven uiteindelijk met 152,7 procent toenamen. Ook moet rekening worden gehouden met bijkomende heffingen.

Er wordt anderzijds wel opgemerkt dat de aardgasfactuur voor het gemiddelde Vlaamse huishouden de voorbije tien jaar 57,15 euro goedkoper is geworden. Dat betekende een daling met 5,09 procent. Ook hier was er sprake van een stijging van de distributietarieven, maar wel kon worden vastgesteld dat de prijs voor de grondstof aardgas een daling kende.

In Brussel werd tegelijkertijd een daling met 31,24 euro gemeld. Dat betekende een daling met 2,65 procent.

In Wallonië werden de gemiddelde aardgasleveringen over dezelfde periode daarentegen 186,04 euro duurder. Dat vertegenwoordigde een stijging met 16,41 procent. Daarbij wordt gewezen op onder meer extra heffingen.