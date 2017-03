Reclame: Internet laat nu ook wereldwijd televisie achter zich

De wereldwijde online reclame zal dit jaar een omzet realiseren van 205 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith.

Opgemerkt wordt dat dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis meer geld zal worden geïnvesteerd in online reclame dan in traditionele televisie-commercials.

Berekend werd dat het marktaandeel van het internet in de totale reclame-bestedingen dit jaar zal oplopen tot 36,9 procent, tegenover een niveau van 34 procent vorig jaar.

Televisie zal volgens het rapport dit jaar 192 miljard dollar reclamebestedingen verzamelen.

Er wordt wel opgemerkt dat de groei van de online reclamebestedingen begint te vertragen. Twee jaar geleden werd immers nog een groei opgetekend van 20 procent, maar dat niveau was vorig jaar al tot 17 procent terugvallen.

Ook de volgende periode verwacht Zenith nog verdere vertragingen. Volgend jaar zou nog een stijging met 12 procent kunnen worden verwacht, gevolgd door 10 procent het jaar daarop. Er wordt wel aan toegevoegd dat de bestedingen wel telkens met een bedrag tussen 23 miljard dollar en 24 miljard dollar zullen toenemen.

Wel wordt gewaarschuwd dat de adverteerders steeds meer bewijzen zullen eisen dat hun reclames door een reëel publiek worden bekeken.

Zenith benadrukt verder dat de reclamebestedingen op sociale media over twee jaar een omzet van 55 miljard dollar zullen bereiken. Op dat ogenblik zal de sector de gedrukte krantenreclame, die 50 miljard dollar inkomsten zal genereren, inhalen.

Er wordt aan toegevoegd dat sociale media de snelgroeiende sector van de online reclame vormen. Vorig jaar werd nog een groei met 51 procent geregistreerd, maar de volgende jaren wordt nog een groei met telkens ongeveer 20 procent in het vooruitzicht gesteld.

De gedrukte krantenreclame, die tien jaar geleden een hoogtepunt van 113 miljard dollar kende, zal volgens Zenith over twee jaar zijn teruggezakt tot het niveau van het midden van de jaren tachtig. (mah)