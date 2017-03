Zelfs onze best getrainde atleten zouden fysiek kansloos zijn tegen onze voorouders

Als je één van je voorouders tegen het lijf zou lopen die enkele millennia geleden leefde, dan zou die je lichamelijk op zowat elk vlak ver overtreffen. Tot die conclusie komt een groep wetenschappers op basis van recente onderzoeken over de musculoskeletale achteruitgang van de mens.

“Zelfs onze best getrainde atleten zouden kansloos zijn tegen onze voorouders,” aldus Dr. Colin Shaw van de Phenotypic Adaptability, Variation and Evolution Research Group aan Cambridge University.

Shaws collega Alison Macintosh vergeleek menselijke beenderen uit de voorbije millennia en concludeerde daaruit dat de musculatuur en de mobiliteit van de gemiddelde mens ernstig achteruit is gegaan sinds de overgang van nomadische naar landbouwmaatschappijen.

Technologische vooruitgang heeft de mens verzwakt

Mensen zijn passiever geworden als gevolg van onze technologische vooruitgang en verregaande specialisatie. De huidige aardbewoner is meer sedentair dan ooit tevoren en zijn gebeente reflecteert die dramatische daling in activiteit. Een jammerlijk neveneffect van die trend is de toenemende problematiek van osteoporose, obesitas en tal van andere ziektes en aandoeningen.

Paleodieet

Volgens Dr. Loren Cordain, professor emeritus aan de Colorado State University dienen we “niet van de eetgewoontes en bewegingspatronen van de vroege landbouwers te leren, maar van die van onze jagende voorvaderen, welke de norm vertegenwoordigen voor het menselijk ras en het menselijk genoom”. Dit inzicht vormt voor hem en anderen de basis van het zogenaamde ‘paleodieet’, gebaseerd op de veronderstelde voeding van onze voorouders in een periode van 2,5 miljoen jaar tot 10.000 jaar geleden. Het paleodieet bestaat voornamelijk uit vis, vlees van dieren die zich met grassen gevoed hebben, groenten, fruit, wortels en noten.

Jagers van 30.000 tot 150.000 jaar geleden waren het gewoon om volbeladen extreme afstanden af te leggen. “Mensen van toen waren veel fitter dan de langeafstandslopers van vandaag. Het waren echte monsters in vergelijking met nu. Wat je vandaag ziet is eigenlijk vrij zielig,” aldus Shaw (PDF). (via Outside Online)