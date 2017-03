Paris Plages wil geen zand meer van Albert Frère’s LafargeHolcim

Het stadbestuur van Parijs heeft er dinsdag voor gestemd zijn partnerschap met de Frans-Zwitserse groep LafargeHolcim op te zeggen . Die leverde al enkele jaren – gratis – het zand voor Paris Plages, het geïmproviseerde strand dat jaarlijks aan de oevers van de Seine wordt geïnstalleerd.

De stad Parijs komt daarmee tegemoet aan de vraag van een reeks groene belangengroepen, die hadden gevraagd het partnerschap met deze ‘op zijn minst dubieuze’ groep te beëindigen. Eerder dan zand, zullen de oevers van de Seine deze zomer worden voorzien van grasperken.

LafargeHolcim en de Islamitische Staat

In juni vorig jaar raakte bekend dat LafargeHolcim tussen 2013 en 2014 geld betaalde aan de terreurorganisatie Islamitische Staat om de productie van zijn cementfabriek in Jalabiya, in het noorden van Syrië, tijdens de oorlog niet te onderbreken.Lafarge is een in Frankrijk gevestigd internationaal concern dat gips, cement, beton en andere bouwmaterialen vervaardigt en verwerkt. Het is de belangrijkste producent van cement in de wereld.

Recenter nog had de baas van Lafarge zich bereid verklaard cement te leveren voor de bouw van de muur van Donald Trump aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Albert Frère

De Belgische investeringsmaatschappij Groep Brussel Lambert van de Belgische zakenman Albert Frère is de op één na grootste aandeelhouder van het cementbedrijf, met een belang van 9,43 %.