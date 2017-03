De 5 mooiste plekken op aarde om te kamperen

1. Yellowstone National Park in de Verenigde Staten

pixabay

Als het gaat om kamperen, dan zijn er eigenlijk maar twee meningen: hate it or love it. Er zit niet echt iets tussenin. En wie de liefde voor kamperen nog niet echt voelt, moet maar eens naar deze foto’s kijken. De mooiste plekken op aarde om te kamperen. Natuurlijk zitten er nadelen aan, want je mist een stuk comfort, maar wanneer je ‘s morgens je tentje open ritst en deze uitzichten ziet, dan ben je dat echt helemaal vergeten!

Het is een van de mooiste nationale parken van de Verenigde Staten, Yellowstone op de grens van Wyoming, Montana en Idaho. Een fantastische plek om te wandelen en te genieten van de natuur. Must see in Yellowstone zijn de geisers, en het is de plek waar grizzly’s, coyotes, bizons en roofvogels wonen. In Yellowstone zijn verschillende plekken te vinden waar je kunt kamperen. Dat kan echter niet het hele jaar door, in de winter is het daar namelijk veel te koud voor, maar in de zomer is het er fantastisch!