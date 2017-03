de BuzzFeed Motion Pictures studio in Los Angeles. Het Amerikaanse mediabedijf BuzzFeed gaat naar de beurs . De site werd 10 jaar geleden opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in de jonge media. Ooit gestart als een ‘site voor liefhebbers van katten’ is de site ondertussen uitgegroeid tot een ambitieuze nieuwsdienst, beschikbaar in 8 talen en met een kleine 1.000 mensen in dienst, waaronder een reeks buitenlandcorrespondenten. Het bedrijf heeft ook een filmstudio:de BuzzFeed Motion Pictures studio in Los Angeles.

De focus van Buzzfeed ligt op virale content en het merk is – samen met bedrijven als Vox, Vice, Gizmodo en Nine Media – een begrip geworden in het internettijdperk.

Al deze bedrijven zijn er in geslaagd geld aan te trekken van gevestigde mediabedrijven. Zo is NBC een investeerder in Buzzfeed en Vox en stak Disney geld in Vice. Disney bood in 2013 ook op Buzzfeed, maar een bod van 500 miljoen dollar werd afgeslagen door CEO Jonah Peretti (foto), die het bedrijf liever zelf hogerop wilde brengen.

Er is veel beweging in de nieuwe mediasector. Zo zou Vice op zoek zijn naar een koper en zou ook de nieuwssite Quartz in de etalage staan. Deze laatste slaagde er vorig jaar zelfs in winst te maken, iets wat weinigen in de sector ontgaan is.