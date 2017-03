De offshore windindustrie kan aan de Belgische arbeidsmarkt belangrijke opportuniteiten bieden. Dat blijkt uit een studie van het Belgian Offshore Platform (BOP).

Tot nu toe heeft de sector al ruim vijfduizend directe en indirecte banen opgeleverd, maar op termijn kunnen mogelijk nog eens zestienduizend bijkomende arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

Daarbij wordt gewag gemaakt van een aantal nieuwe functies.

Tot nu toe kon de banencreatie hoofdzakelijk worden gekoppeld aan de bouw van nieuwe offshore windmolenparken, maar in de toekomst zal naast de verdere uitbreiding van het totale aanbod ook personeel voor het onderhoud moeten worden aangetrokken.

Benadrukt wordt dat België in de offshore windindustrie een pionier en marktleider is. Wereldwijd kunnen slechts vijf landen een hogere capaciteit melden, maar bij de geïnstalleerde capaciteit per inwoner, stijgt België zelfs tot een vierde plaats.

Prijsniveau

Er wordt dan ook opgemerkt dat de sector een belangrijke bijdrage kan leveren tot de Belgische economie. Daarbij wordt betoogd dat de sector jaarlijks een toegevoegde jaar van ruim 1 miljard euro kan garanderen.

Er wordt wel toegegeven dat de inbreng van publieke middelen nodig blijft, maar in ruil kan volgens het Belgian Offshore Platform worden gewezen op jobcreatie, exportinkomsten en fiscale opbrengsten.

De sector zal volgens het rapport ook een aanzienlijke impact hebben op het prijsniveau van elektriciteit. Gewag wordt gemaakt van een kostenbesparing van minstens 3 euro per megawattuur, maar volgens sommige scenario’s zou dat voordeel kunnen oplopen tot 23 euro per megawattuur.

Er wordt aan toegevoegd dat de windenergie bovendien tegen het einde van het volgende decennium de uitstoot van 6 miljoen ton koolstofdioxide kan vermijden.

Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee, benadrukte dat de sector verder zal worden ondersteund, maar dat moet volgens hem wel op een marktconforme manier gebeuren. Tot nu toe werden in de Belgische Noordzee negen concessies toegewezen. Nog drie bijkomende licenties zijn voorzien.