El Salvador verkiest water boven goud

In El Salvador heeft het parlement woensdag een verbod op mijnbouw goedgekeurd op zijn ganse grondgebied. Het verbod geldt voor de extractie van alle metaalhoudende grondstoffen, goud inbegrepen.

Het gaat om een wereldprimeur die als doel heeft de lokale waterbronnen in deze Centraal-Amerikaanse republiek te beschermen.

Uit cijfers die vorig jaar door het ministerie van Milieu werden vrijgegeven blijkt dat 90% van al het grondwater in het land vervuild is. Dat komt voornamelijk omdat de lokale mijnbouw giftige producten als cyanide en kwik inzet die de waterbronnen vervuilen.

Sinds 2009 was in El Salvador een moratorium op de mijnbouw van kracht en werden geen nieuwe vergunningen afgeleverd. In oktober nog had een arbitragecommissie die afhangt van de Wereldbank het land in het gelijk gesteld nadat Pac Rim Cayman, een Canadees mijnbouwbedrijf, schadevergoeding had gevraagd omdat het niet mocht werken op de grond waarop het proefboringen had verricht.