Amazon koopt grootste ecommerce retailer van het Midden-Oosten

Het Amerikaanse ecommerce-bedrijf Amazon neemt zijn sectorgenoot Souq.com uit Dubai over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt, maar een aantal bronnen maakt gewag van een overnamesom van ongeveer 650 miljoen dollar.

Souq is de grootste online marktplaats van het Midden-Oosten en kan rekenen op meer dan 45 miljoen bezoekers per jaar.

Door de overname van Souq krijgt Amazon meteen een sterke marktaanwezigheid in het Midden-Oosten, waar het Amerikaanse bedrijf tot nu toe grotendeels afwezig was gebleven.

Ook Emaar Malls, een retailgroep uit Dubai, had nog een ultieme poging ondernomen om de hand op Souq te leggen, maar zag zijn voorstel afgewezen.

Groeimogelijkheden

Ronaldo Mouchawar, topman van Souq, ziet in de samenwerking belangrijke groeimogelijkheden. Hij benadrukt dat Souq dankzij Amazon een wereldwijd bereik kan nastreven. Tegelijkertijd krijgt ook de Arabische consument volgens Mouchawar toegang tot een groter productaanbod.

Amazon heeft zich in het verleden grotendeels toegespitst op de grote ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten en West-Europa. Opgemerkt wordt dat ook op die markten door het toenemend belang van het internet in de consumptie nog altijd een groei kan worden verwacht, maar het bedrijf heeft zich de jongste tijd steeds meer op opkomende markten, zoals India, gericht.

Souq werd tien jaar geleden door Ronaldo Mouchawar en twee andere vennoten opgericht. Op dat ogenblik was ecommerce in het Midden-Oosten nog nagenoeg onbestaande. Het bedrijf had destijds in Dubai vijf medewerkers. Nu beschikt de groep in de hele Arabische wereld over drieduizend werknemers.

Mouchawar wijst er echter op dat de online markt in het Midden-Oosten maximaal 2 procent van de totale retailomzet vertegenwoordigt, maar een bijzonder sterke groei verwacht. Volgens consulent AT Kearney zal de omzet van ecommerce in de Golfregio tijdens de tweede helft van dit decennium een verviervoudiging kennen tot 20 miljard dollar.

Souq blijft wel onder eigen naam werken. (mah)