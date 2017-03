Over enkele jaren zal artificiële intelligentie voor het merendeel van de banken het populairste instrument zijn om de interactie met de consument te onderhouden.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Accenture bij nagenoeg zeshonderd executives van financiële instellingen in ruim dertig landen in Europa, Noord-Amerika, Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Vastgesteld werd daarbij dat 76 procent van de ondervraagden van mening bleken dat voor de banksector artificiële intelligentie binnen een periode van drie jaar het belangrijkste platform zal worden om de interactie met de klanten te voorzien.

Volgens de respondenten zal artificiële intelligentie vooral worden ingezet om data en inzichten te verwerven en te analyseren (60 procent), gevolgd door het opvoeren van de productiviteit (59 procent) en het realiseren van kostenbesparingen (54 procent).

Knelpunten

Uit het onderzoek bleek dat 71 procent van de ondervraagden tevens van oordeel was dat artificiële intelligentie de mogelijkheid heeft om op termijn het gezicht van hun organisatie of merk te worden.

Bovendien was 78 procent ervan overtuigd dat artificiële intelligentie het gebruik van het interactie-platform zal vergemakkelijken en voor de klant een meer persoonlijke ervaring zal kunnen ontwikkelen.

Wel waarschuwde meer dan 33 procent van de respondenten dat de voordelen van artificiële intelligentie pas optimaal zullen kunnen worden gerealiseerd wanneer ook een aantal grote knelpunten – zoals vragen rond privacy, datakwaliteit en integratie – worden aangepakt.

“Banken kunnen artificiële intelligentie niet alleen gebruiken om de taak van de werknemers fundamenteel te herschikken, maar ook de aard van de functies zal anders worden ingevuld,” stippen de onderzoekers aan.

“Daardoor kan de efficiëntie en flexibiliteit van het personeel worden verhoogd en kunnen vaardigheden worden ontwikkeld die optimaal aan de behoeften en wensen van de consument beantwoorden.” (mah)