Bedrijf is voor een ondernemer als een kind voor de ouder

Ondernemers houden van hun bedrijven evenveel als ouders van hun kinderen. Liefde is zowel voor ouders als ondernemers een bijzonder belangrijke drijfveer.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Helsinki, de Laurea University of Applied Sciences en de Aalto University in Finland op basis van hersenscans bij een groep vaders en ondernemers.

De onderzoekers benadrukken dat ondernemers emotioneel bijzonder sterk betrokken zijn bij hun ondernemingen.

Dat engagement ondersteunt volgens hen de bereidheid van de ondernemer om over een langdurige periode inspanningen te doen die het welzijn van het bedrijf moeten versterken.

Overdreven vertrouwen

“Door de hersenscans kon worden vastgesteld dat ondernemers en vaders heel gelijkaardige mentale processen kennen,” benadrukt onderzoeksleider Marja-Liisa Halko, professor experimentele economie aan de University of Helsinki.

“Bij vaders kon immers een afwijkend activiteitspatroon worden opgetekend wanneer hen foto’s worden voorgelegd van hun eigen kinderen of van andere jongeren die tot de kennisenkring van de respondenten behoorden. Een identiek fenomeen kon worden geregistreerd bij ondernemers die werden geconfronteerd met beelden van het eigen bedrijf of andere bekende fabrikanten.”

De beelden van de eigen kinderen of onderneming bleken volgens de wetenschappers aanleiding voor een desactivering van hersenregio’s die verantwoordelijk zijn voor het sociaal inzicht.

De onderzoekers benadrukten daarbij dat zowel vaders als ondernemers vaak de neiging vertonen om de succeskansen van hun kind of bedrijf te overschatten in vergelijking met andere jongeren of fabrikanten. Bovendien kon worden opgetekend dat de betrokkenen steevast het belang van de kinderen of de onderneming meestal voorrang geven boven de eigen behoeftes.

Er wordt wel gewaarschuwd dat een overdreven zelfverzekerdheid het gevaar inhoudt dat een aantal risico’s en gevaren van het ouderschap en het ondernemerschap over het hoofd zouden kunnen worden gezien. (mah)