Brussel niet langer bij drie rijkste Europese regio’s

Brussel heeft per hoofd van de bevolking een gemiddeld regionaal bruto binnenlands product van 63.300 euro. Daarmee is de Belgische hoofdstad de vierde rijkste regio van de Europese Unie.

Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, de Europese dienst voor statistiek op basis van cijfers van twee jaar geleden.

Het bruto binnenlandse product blijkt in Brussel 205 procent hoger te liggen dan het Europese gemiddelde. Er wordt wel opgemerkt dat de Brusselse regio tegenover het jaar voordien één plaats heeft moeten inleveren.

Inner London-West staat in de rangschikking op de eerste plaats met een bruto binnenlands product dat 580 procent hoger ligt dan het Europese gemiddelde.

De top drie bestaat verder uit het Groot-Hertogdom Luxemburg (264 procent) en Hamburg (206 procent). De top vijf wordt afgerond door Bratislava in Slowakije (188 procent).

Wallonië

Opgemerkt dat in totaal twintig regio’s over een bruto binnenlands product beschikken dat minstens 50 procent hoger ligt dan het gemiddelde. Een groot gedeelte van deze regio’s kunnen worden gevonden in Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Nederland.

Vlaanderen blijft 21 procentpunt boven het Europese gemiddelde. Wallonië daarentegen laat een score van 86 procent optekenen en blijft op het gebied van koopkracht dan ook onder het Europese gemiddelde.

Inner London-West omvat de wijken Kensington, Chelsea en Notting Hill. Het gebied is vooral een woonplaats van rijke bankiers, Arabische prinsen en Russische oligarchen. De Britse hoofdstad heeft met Inner London East – die de wijken Stoke Newington, Shoreditch and Whitechapel herbergt – nog een tweede vertegenwoordiger in de top twintig.

Helemaal onderaan eindigde Severozapaden in Bulgaria (29 percent), voorafgegaan door het Franse overzeese departement Mayotte (32 procent), Severen Tsentralen en Yuzhen Tsentralen in Bulgaria (33 procent) en het Noord-Oosten van Roemenië (34 procent).

In het onderzoek werd rekening gehouden met 276 Europese regio’s.