Ook de criminaliteit is milieuvriendelijker geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey naar de evolutie van de ecologische voetafdruk van de criminaliteit in Engeland en Wales over een periode van twintig jaar.

In het midden van de jaren negentig zou nog een jaarlijkse economische voetafdruk van ongeveer 7 miljoen ton koolstofdioxide zijn opgetekend, maar dat volume zou twee jaar geleden tot minder dan 3 miljoen ton zijn teruggevallen.

Een deurslot blijkt de meest efficiënte maatregel om de ecologische voetafdruk van de criminaliteit te beperken.

“Er kon worden vastgesteld dat de milieugevolgen van de criminaliteit over een periode van twintig jaar met 62 procent is gedaald,” benadrukt onderzoeksleider Helen Skudder. “Dat komt overeen met een totale besparing van 54 miljoen ton koolstofdioxide.”

Deurslot

Er kon volgens Skudder daarbij worden vastgesteld dat de milieukost over een periode van twintig jaar sterker is gedaald dan de criminaliteit. Bij het aantal misdrijven kon een daling met 30 procent worden gemeld, maar daarbovenop kon worden gemeld dat ook de ecologisch invloed van de individuele misdrijven zelf met gemiddeld 48 procent is afgenomen.

Vooral een beperking van de inbreuken in woningen en wagens zouden een belangrijke impact hebben, aangezien er minder nood zou ontstaan om gestolen of beschadigde goederen te vervangen.

Door het aanbrengen van een deurslot kan volgens de onderzoekers de ecologische voetafdruk van de criminaliteit het meest worden beperkt. Vastgesteld werd immers dat een goed deurslot slechts een milieukost van 13 kilogram koolstofdioxide per gezin heeft. Daarmee is de milieukost van het slot tachtig keer goedkoper dan de impact van een inbraak.

Ook raamsloten bleken nog altijd twintig keer goedkoper. Inbraakalarmen bleken daarentegen weinig voordelen te bieden.

De meest optimale combinatie bestond uit een deurslot en een raamslot, gekoppeld aan verlichting binnen en buiten de woning, aangestuurd door sensoren. Een combinatie van meerdere toepassingen zou daarentegen teveel doorwegen op de milieukost. (mah)