Wereld is voorbije tien jaar gevoelig depressiever geworden

Depressiviteit wordt steeds meer een globale kwaal. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organization (WHO).

Daarbij werd vastgesteld dat twee jaar geleden wereldwijd 322 miljoen personen met een depressie werden geconfronteerd. Dat vertegenwoordigde een stijging met 18,4 procent tegenover het midden van het voorbije decennium.

Deze cijfers moeten volgens Margaret Chan voor alle landen in de wereld een waarschuwingssignaal zijn om de aanpak van mentale gezondheidsproblemen te herzien en aan het toenemende probleem van depressies prioriteit te verlenen.

“De aandoening is nu wereldwijd ook de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid geworden,” wordt er in het rapport opgemerkt. “Depressie gaat veel dieper dan een neerslachtig gevoel.

“Depressie is een persistente toestand van droevigheid en een verlies van interesse in activiteiten die door het individu onder normale omstandigheden zouden kunnen worden gewaardeerd, gepaard met een onvermogen om dagelijkse activiteiten over een langere periode – minstens twee weken – uit te voeren.”

“Tevens is er sprake van een gebrek aan energie en slaap, angstaanvallen, gevoelens van waardeloosheid en gedachten aan zelfverwonding of zelfmoord.”

Economische impact

In het rapport wordt benadrukt dat depressies niet alleen het slachtoffer raken, maar ook hele gezinnen en families kunnen ontwrichten.

Bovendien wordt gewezen op een verlies aan productiviteit, waardoor de aandoening ook een belangrijke economische impact heeft. Daarbij wordt gewag gemaakt van een wereldwijde schade van ongeveer 1 biljoen dollar per jaar.

Er wordt nog opgemerkt dat zelfs in ontwikkelde landen bijna 50 procent van de depressies zonder diagnoses of behandelingen blijven. In minder ontwikkelde landen zou dat oplopen tot een niveau tussen 80 procent en 90 procent.

Onder meer een vrees voor een stigma houdt volgens experts vaak een behandeling tegen.

Nochtans wordt aangevoerd dat elke dollar in een verlaging van de drempel tot een behandeling een viervoudig voordeel zal opleveren aan een betere gezondheid en productiviteit. (mah)