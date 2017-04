Playboy blijft vechten tegen eigen irrelevantie

Playboy, waarschijnlijk ‘s werelds meest bekende mannenmagazine, vecht om zijn voortbestaan en gaat een aantal radicale wijzigingen in haar strategie doorvoeren om te kunnen overleven. Het blad heeft plannen om minder frequent te gaan verschijnen, de oplage te verminderen en de prijs van het blad te verhogen.

Er lijkt dus geen einde te komen aan de teloorgang van Playboy. Nadat eerst bloot was geschrapt om het daarna terug te brengen, gaat het blad nu nog zes keer per jaar verschijnen, eerder dan maandelijks zoals dat in het gros van zijn 64-jarige en rijke geschiedenis het geval was.

Playboy wordt vandaag nog op 673.000 exemplaren gedrukt. Vergelijk dat met de verkoop van 5 miljoen stuks per maand toen het blad – begin jaren zeventig – zijn hoogtepunt beleefde.

De best verkopende editie verscheen in november 1972. Toen werd als playmate de Zweedse Lena Söderberg – alias Lenna Sjööblom – opgevoerd en gingen 7,2 miljoen exemplaren over de toonbank.