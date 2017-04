Mexicaanse peso heeft verlies tegen dollar bijna goedgemaakt

De Mexicaanse peso daalde begin januari – een week voor de inhuldiging van Donald Trump als president van de Verenigde Staten – tot zijn laagste niveau ooit tegenover de Amerikaanse dollar.

De daling van de peso weerspiegelde de angst onder investeerders dat Mexico het slachtoffer zou worden van de protectionistische maatregelen die Trump – eens in het Witte Huis – zou uitvaardigen en die hij die dag nogmaals bevestigde.

Op Trumps lijstje stond en staat de bouw van een muur, ‘die Mexico via betalingen of belastingen zal terugbetalen‘. Maar Trump leek ook vastberaden om hoge invoerrechten te gaan heffen op producten die in Mexico worden vervaardigd, door Amerikaanse bedrijven die in Mexico actief zijn, en die van daaruit op de Amerikaanse markt worden aangeboden. Internationale investeerders begonnen daarom geld uit Mexico weg te halen.

Peso wint 12% tegen dollar sinds inhuldiging Trump

Minder dan vier maanden later lijkt de situatie omgekeerd. Sinds de inhuldiging van Trump heeft de Mexicaanse peso 12% van dat verlies tegenover de Amerikaanse dollar goedgemaakt.

Mexico pijn doen is moeilijker dan gedacht

Investeerders lijken te begrijpen dat er enorme institutionele obstakels bestaan die elke radicale hervorming van de bestaande handels- en belastingverdragen belemmeren die Mexico kunnen pijn doen. De hoge invoerrechten die Trump wil heffen op producten die in Mexico worden vervaardigd krijgen amper steun in de Amerikaanse senaat.

De Wall Street Journal rapporteerde dit weekeinde dat de documenten die circuleren met betrekking tot de heronderhandeling van NAFTA al een pak minder eisen bevatten dan oorspronkelijk verwacht, terwijl de meest controversiële punten behouden lijken te blijven.

Amerikaanse bedrijven beginnen ook opnieuw jobs naar Mexico te exporteren en dat in steeds toenemende mate, blijkt uit onderzoek van Bloomberg.