Android is het belangrijkste besturingssysteem van het internet geworden. Daarmee wordt Windows voor de eerste keer in de geschiedenis naar de tweede plaats teruggewezen.

Dat blijkt uit een rapport van consulent StatCounter, die berekende dat Android vorige maand op de wereldwijde markt van de online besturingssystemen een aandeel van 37,93 procent had. Windows volgde op de tweede plaats met 37,91 procent.

Amper vier jaar voordien had Windows nog een aandeel van meer dan 80 procent, terwijl de score van Android – eigendom van Google – destijds minder dan 10 procent bedroeg.

“Er is duidelijk sprake van een mijlpaal in de geschiedenis van de technologie,” benadrukt Aodhan Cullen, chief executive van StatCounter. “Er is bij de besturingssystemen immers komaf gemaakt met het wereldwijde leiderschap van Microsoft, dat sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw de markt had aangevoerd.”

“Bovendien betekent deze ommekeer een grote doorbraak van Android, dat vijf jaar geleden slechts 2,4 procent van het wereldwijde internetgebruik vertegenwoordigde.”

Slagveld

Windows blijft met een score van 84 procent nog wel dominant op de wereldwijde markt voor desktops en laptops.

Het keerpunt moet volgens StatCounter ongetwijfeld worden toegeschreven aan het toenemend gebruik van smartphones bij het raadplegen van het internet, de achteruitgang in de verkoop van traditionele personal computers en de impact van Azië op de wereldmarkt.

“Windows heeft ongetwijfeld de desktop-oorlog gewonnen, maar het slagveld heeft zich verplaatst,” benadrukt Aodhan Cullen. “Het zal moeilijk zijn om de mobiele markt te veroveren, maar mogelijk bieden nieuwe technologieën – zoals augmented reality, artificial intelligence, spraakherkenning of Continuum – de kans om de dominantie terug te winnen.”

In Noord-Amerika blijft Microsoft met een aandeel van 39,5 procent marktleider, gevolgd door Apple (25,7 procent) en Google (21,2 procent). Dat geldt ook voor Europa, waar Windows en Android respectievelijk een score van 51,7 procent en 23,6 procent halen.

In Azië heeft Android echter een penetratie van 52,2 procent, tegenover 29,2 procent voor Windows. (mah)