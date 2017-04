Amerikaanse krantenuitgevers hebben tussen 2001 en 2016 bijna een kwart miljoen banen geschrapt, meer dan de helft van alle jobs in de sector, blijkt uit cijfers van het Bureau of Labour Statistics.

Van de 412.000 mensen die in 2001 bij Amerikaanse krantenuitgevers werkten (lichtblauwe lijn), blijven er vandaag 174.000 over (- 238.000 of -58%). Toch is het niet alles kommer en kwel in de uitgeverswereld. Internetuitgevers (turquoise lijn) creëerden tussen 2007 en 2016 ruim 139.000 nieuwe jobs (+ 139.000 of + 207%) en zorgden zo voor gedeeltelijke compensatie.