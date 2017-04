Tsjechisch bordeel werd gerenoveerd met EU-geld

Er is EU-geld gebruikt bij de renovatie van een gebouw vlakbij de Tsjechisch-Duitse grens, dat nu dienst doet als een bordeel. Dat meldt het programma ‘Exakt’ van de Duitse tv-zender MDR

40.000 euro zou zijn toegekend voor de modernisering van een voormalige boerderij in Pomezí, een dorp op zo’n 140 km ten oosten van de hoofdstad Praag. Die boerderij wordt volgens de Mitteldeutscher Rundfunk nu als bordeel gebruikt. De zaak wordt onderzocht door de OLAF, de anti-corruptiedienst van de EU. Brussel wil vooral te weten komen of politici of lokale ambtenaren de aanvraag hebben gesteund. De eigenaar van het gebouw is in ieder geval al gevraagd het geld terug te storten.

In de Republiek Tsjechië worden subsidies al uitbetaald bij de aanvraag, maar vindt de controle over de bestemming van het geld pas in een tweede fase plaats.

Het Duitse europarlementslid Peter Jahr (CDU) wil daar nu verandering in brengen.