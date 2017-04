Wat is het toch heerlijk om weg te dromen bij foto’s van de mooiste eilanden ter wereld! Condé Nast Traveler vroeg lezers om te stemmen op wat zij de allermooiste eilanden vonden, en maar liefst 300.000 reizigers vulden die poll in. Stonden de Filipijnen nog niet op jouw travel bucket list, dan zou ik dat lijstje er nog maar eens bijpakken, want de twee mooiste eilanden ter wereld vind je daar (net als de nummer vijf). Maar er is meer dan alleen de Filipijnen: ook eilanden in Frans Polynesië, Indonesië en zelf Griekenland komen voorbij. Geniet even lekker mee: de 20 mooiste eilanden ter wereld!