Ook economie voelt de Amerikaanse politieke verdeeldheid

In de Verenigde Staten is 70 procent van de bevolking van mening dat de politici minder betrouwbaar zijn dan twintig jaar geleden. Datzelfde wordt door 42 procent van de Amerikaanse burgers echter ook gezegd over commerciële merken.

Dat blijkt uit een studie van het bureau McCann Truth Central bij duizend Amerikaanse respondenten.

De onderzoekers merken op dat de conclusies van het rapport belangrijke implicaties kunnen hebben voor marketeers, die zich moeten bewegen door een cultureel landschap dat steeds meer tussen rechts en links – conservatief en progressief – verdeeld is geraakt.

“Hoewel er aanwijzingen kunnen worden gevonden van een aantal gemeenschappelijke waarden bij het Amerikaanse publiek, moeten op basis van de politieke visies toch een aantal verschillen in overtuigingen worden opgetekend tegenover merken, instellingen en zelfs buitenlandse mogendheden,” stippen de onderzoekers aan.

Nasa

Onder meer zouden de conservatieven voor Walmart kiezen indien een merk de leiding over de Verenigde Staten zou krijgen. Progressieven gaven daarentegen de voorkeur aan Google. De grootste consensus over de volledige bevolking kon bij Amazon worden geregistreerd.

Tevens werd vastgesteld dat conservatieven de zeearend als het meest Amerikaanse concept naar voor schoven, terwijl progressieven vooral dachten aan jazz en blues. De grootste consensus werd gemeld bij hamburgers, frieten en frisdranken.

De National Aeronautics and Space Administration (Nasa) bleek de meest betrouwbare Amerikaanse instelling, maar conservatieven verkozen het Amerikaanse leger, terwijl progressieven wezen op het Center for Disease Control and Prevention.

Daarnaast vonden conservatieven dat Groot-Brittannië buiten de Verenigde Staten het beste politieke systeem van de wereld heeft. De progressieven kozen voor Zweden.

Steve Zaroff, chief strategy officer van McCann North America, benadrukte dat de studie oorspronkelijk niet de bedoeling om zich op politiek te focussen. “Het Amerikaanse publiek heeft ons echter geen andere keuze gelaten,” benadrukt Zaroff. “De politiek is een onderdeel van de populaire cultuur geworden.” (mah)