Must-see video: Ford-arbeider steelt de show in saai presidentsdebat

Op de Franse televisie stond dinsdagavond het grote presidentsdebat geprogrammeerd waarbij, naast de vijf koplopers in de peilingen, voor het eerst ook zes minder bekende kandidaten mochten aantreden.

Het was al ver over middernacht toen de kandidaten en de moderators afsloten en vele kijkers waarschijnlijk al lang hadden afgehaakt. Dat een groot percentage kiezers nog steeds onbeslist is mag dan ook niet verwonderen: weinigen onder de 11 kandidaten hadden interessante zaken te melden.

Philippe Poutou, nog nooit van gehoord

Bij gebrek daaraan was het de totaal onbekende 50-jarige trotskist Philippe Poutou die er in slaagde de show te stelen. Poutou werkt als arbeider in een Ford-fabriek in Gironde, waar hij ook vakbondsafgevaardigde is. Deze kandidaat van de NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) slaagde er tijdens een door het publiek fel gesmaakte interventie twee van de koplopers in de race -François Fillon en Marine Le Pen – het vuur aan de schenen te leggen.

Toen Poutou – die weigerde met de andere kandidaten te poseren voor de groepsfoto (“Het zijn niet mijn collega’s”) – de vraag kreeg voorgeschoteld wat van een voorbeeldige president kan worden verwacht, ging hij volledig los:

“Sinds januari, is het een feest. Fillon, hij staat hier over mij, wel hoe meer men zoekt, hoe groter de corruptie blijkt, de valsspelerij. Daarenboven, dit zijn de mensen die ons uitleggen dat we moeten besparen, en zij stelen uit de kassa.”

Eens hij Fillon had verorberd, wilde Poutou ook nog Marine Le Pen – die uiterst bleekjes voor de dag kwam– fileren:

“Le Pen idem, we stelen uit de kas. Maar zij doet het niet hier, zij steelt van Europa. Dus, voor iemand die zich graag als anti-Europa verkoopt, is het blijkbaar geen probleem om het geld van Europa te stelen. Erger nog, het Front National geeft zich uit voor een anti-systeempartij, maar maakt wel gebruik van de systeemwetten om zich te beschermen. Ze beroept zich op de parlementaire immuniteit om niet voor de politie te moeten verschijnen wanneer ze wordt gedagvaard.”

Le Pen probeerde de beschuldiging nog te counteren met een kwinkslag en zei verwonderd te zijn dat Poutou het nu plots voor de politie opnam. (Eerder in het debat had de communist de politie fel bekritiseerd).

Waarop Poutou voor de oneliner van de avond tekende:

“Wanneer wij door de politie worden gedagvaard, hebben wij arbeiders geen arbeidersimmuniteit. Spijtig genoeg, wij moeten gaan.

Het systeem beschermt jullie. Des te beter. Maar jullie anti-systeemretoriek is flauwekul.”