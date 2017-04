Twitter weigert identiteit van anti-Trumpaccount vrij te geven

De microblogsite Twitter heeft een rechtszaak ingeleid tegen de Amerikaanse overheid om te verhinderen dat de identiteit moet worden vrijgegeven van wie achter het antiTrump-account ALT IMMIGRATION (@ALT_USCIS) zit.

@ALT_USCIS heeft meer dan 47.000 volgers en toont zich een fanatiek tegenstander van de immigratiepolitiek van president Trump.

First Amendment

Twitter wil voorlopig geen bijkomende details geven, maar beroept zich op het Eerste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten. Nog volgens het bedrijf probeert het departement dat instaat voor de bewaking van de grenzen, de Customs and Border Protection, een wet te misbruiken om aan die informatie te komen.

Die wet is bedoeld voor dringende gevallen waarbij het gevaar bestaat dat illegale goederen het land worden ingebracht. Volgens Twitter is men duidelijk op zoek naar iets anders.

Het is niet de eerste keer dat het noodlijdende medium weigert informatie aan de overheid over te maken. Dat gebeurde al een aantal keer, zoals in 2012 toen de microblogsite zich uiteindelijk toch verplicht zag informatie over een Occupy Wall Street-activist over te maken aan de procureur van New York.

Twitter wordt zo gemengd in een gevecht tussen Trump zelf en diens tegenstanders. De president heeft zelf al toegegeven dat hij zonder dit medium waarschijnlijk niet verkozen was geraakt. Hij maakt bijna dagelijks gebruik van de microblogsite om zijn fans te informeren over zijn gedachtengang. Ook zijn tegenstanders doen hetzelfde.