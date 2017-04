Trump benoemt pro-immigratie, pro-vrijhandelsglobalist op sleutelpost

De Amerikaanse president Donald Trump heeft econoom Kevin Hassett aangeduid om voorzitter te worden van de Council of Economic Advisors (Raad van Economische Adviseurs).

Kevin Hassett doceert aan het American Enterprise Institute en is het op tal van punten oneens met het programma dat Trump toeliet het presidentschap te winnen.

Volgens de Financial Times past de benoeming van Hassett in een trend die toont dat ‘de nationalistische krachten de strijd verliezen inzake economisch advies dat tot bij de president komt.”

Hassett over China

In 2010 waarschuwde Hassett er al voor dat de handelsrelatie tussen China en de VS cruciaal was en dat het bestraffen van China op handelsvlak een neerwaartse spiraal in gang zou zetten zoals dat in de jaren ’30 van vorige eeuw het geval was

Globalisering

“Een absolute vereiste voor economische groei op lange termijn is de volledige deelname in de globale economie en het wereldhandelssysteem.”

Immigratie

“De economische groei zou significant kunnen toenemen indien de immigratie in de VS wordt uitgebreid.”

Hassetts benoeming moet nog wel door de senaat worden bekrachtigd.