Online startups in scheermesjes doen Gillette bloeden

Een reeks nieuwkomers op de gigantische markt voor scheermesjes maakt marktleider Gillette het leven meer dan zuur. Volgens de laatste cijfers van Euromonitor zou Gillette, dat eigendom is van Procter & Gamble, nog 54% van de Amerikaanse markt in handen hebben. In 2010 was dat nog ruim 70%, schrijft de Wall Street Journal . Het gaat om het zesde opeenvolgende jaar dat het bedrijf marktaandeel moet inleveren.